فيفو تُطلق هاتفا جديدا من الفئة المتوسطة

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتفٍ جديدٍ من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Vivo Y52s.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Dimensity 720 ونظام تشغيل Android 10 وواجهة Fun touch OS 10.5، كما زودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.58 بوصة ومعدل تحديث 90HZ، ودقة عرض Full HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، بينما ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 6 و8 غيغا بايت، كما يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 واط، وواي فاي، وبلوتوث، ومنفذ USB-S، ومستشعر للبصمات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستُطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 245 و275 دولارا أمريكيا.

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