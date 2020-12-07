“تويتر” تبدأ باختبار ميزة المحادثات الحية

بدأت شركة تويتر الأمريكية باختبار ميزة المحادثات الحية على تطبيقها للتواصل الاجتماعي في خطوة تأتي في إطار سعيها لتطوير تويتر.

وستُطلق الشركة الأمريكية على الميزة الجديدة اسم أوديو سبيسز، وستكون بمثابة محادثات حية أو غرف دردشة صوتية تجمع بين شخصين أو أكثر.

وستزود الشركة الأمريكية الميزة الجديدة بخصائص تُمكّن المسؤولين عن الغرفة من التحكم بالمشاركين في غرف الدردشة، كإمكانية حظر أحد المشاركين أو إضافة مشتركين آخرين، كما سيكون بإمكان المشاركين إبلاغ المسؤولين في حال تعرضوا لأي إزعاجات أثناء مشاركتهم في الغرفة.

وأكدّت الشركة الأمريكية إتاحتها عدة طرق لدعوة الآخرين للمشاركة من خلال الرسائل المباشرة أو نسخ رابط لها، أو نشرها في تغريدة.

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