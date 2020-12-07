منوعات

“تويتر” تبدأ باختبار ميزة المحادثات الحية

تم النشر منذُ 25 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت شركة تويتر الأمريكية باختبار ميزة المحادثات الحية على تطبيقها للتواصل الاجتماعي في خطوة تأتي في إطار سعيها لتطوير تويتر.

وستُطلق الشركة الأمريكية على الميزة الجديدة اسم أوديو سبيسز، وستكون بمثابة محادثات حية أو غرف دردشة صوتية تجمع بين شخصين أو أكثر.

وستزود الشركة الأمريكية الميزة الجديدة بخصائص تُمكّن المسؤولين عن الغرفة من التحكم بالمشاركين في غرف الدردشة، كإمكانية حظر أحد المشاركين أو إضافة مشتركين آخرين، كما سيكون بإمكان المشاركين إبلاغ المسؤولين في حال تعرضوا لأي إزعاجات أثناء مشاركتهم في الغرفة.

وأكدّت الشركة الأمريكية إتاحتها عدة طرق لدعوة الآخرين للمشاركة من خلال الرسائل المباشرة أو نسخ رابط لها، أو نشرها في تغريدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك