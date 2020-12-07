أول هاتف بكاميرا أمامية مخفية “Axon 20 5G” يصل السوق العالمي في 21 ديسمبر

Axon 20 5G

أخيرًا أول هاتف حقيقي بكاميرا أمامية تحت الشاشة “Axon 20 5G” من شركة ZTE يصل السوق العالمي في ديسمبر الجاري بعد طرحه في الصين سبتمبر الماضي.

حيث تخطط الشركة لإطلاق هاتف Axon 20 5G في 11 دولة في 21 ديسمبر بما فيها المملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وعددًا من دول الاتحاد الأوروبي؛ ولم تكشف ZTE عن السعر بعد ولا معلومات عن موعد توفره في المنطقة العربية.

الهاتف صاحب الكاميرا المخفية سيأتي مع شاشة OLED كاملة قياس 6.92 بوصة +FHD تم تصنعيها من مجموعة من المكونات الخاصة بتقنيات مخصصة تسمح بمزامنة عمل الشاشة وكاميرا 32 ميجا بكسل تحتها دون وجود أي قطع أو نتوء في الشاشة بغرض احتضان الكاميرا.

من ناحية العتاد يعمل الهاتف بمعالج “سنابدراجون 765” G بتوافق مع ذاكرة “رام” 8 جيجابايت؛ فيما يحمل كاميرا رئيسية 64 ميجا بكسل وواسعة 8 ميجا بكسل وعدستي ماكرو وعمق 2 ميجا بكسل.

ستدعم الشاشة معدل تحديث 90 هيرتز وتقنية صوت X Ultra 3D والشحن السريع بقدرة 30 واط لبطاريته البالغة سعتها 4,220 ملي أمبير. ويجدر بالذكر أن سعر الهاتف بلغ في الصين حوالي 400 دولار أمريكي وقت الإطلاق ويتوقع أن يكون السعر في باقي الدول مقاربًا في وقت يعد الهاتف من باقة الهواتف المتوسطة الداعمة لتقنيات اتصال الجيل الخامس 5G.

المصدر: موقع “عالم الثقنية”.

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