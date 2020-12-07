وفاة المخرج السوري علاء الدين كوكش

فُجِعَ الوسط الفني السوري بوفاة المخرج السوري علاء الدين كوكش عن عمرٍ يناهز 78 عاماً بعد معاناة من أمراض الشيخوخة.

ونعت نقابة الفنانين السوريين المخرج الراحل، كما نعاه عدد من الفنانين السوريين كسلاف فواخرجي، وائل رمضان، قاسم ملحو وغيرهم.

ويعد المخرج علاء الدين كوكش المولود في العاصمة دمشق واحداً من أهم المخرجين في الدراما السورية، وبدأ مسيرته الفنية في التلفزيون السوري في ستينات القرن الماضي، بعد مشاركته في دورة للإخراج أقيمت في ألمانيا، وبعد عودته من ألمانيا أخرج مسلسل من أرشيف أبو رشدي الذي عرض في العام 1967 والذي يعد أول أعماله، قبل أن يقوم بإخراج مجموعة من الأعمال في المسرح، السينما والتلفزيون.

ومن أهم الأعمال التي أخرجها علاء الدين كوكش الجزء الأول من مسلسل أسعد الوراق، أهل الراية، رأس غليص وغيرها.

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