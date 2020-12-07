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زيت بذور الكتان مفيد لعلاج النوبات القلبية

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مجلة فرويندين الألمانية احتواء بذور الكتان على مجموعة كبيرة من الفوائد الطبية، بسبب وجود مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة فيها كالأحماض الدهنية، الأوميجا 3، الفيتامينات، ومضادات الأكسدة.

وقالت الجمعية الألمانية للتغذية إنّ النسبة العالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة الموجودة في زيت بذور الكتان، تساعد في تجنب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت الجمعية الألمانية لأهمية العناصر الغذائية الموجودة في زيت بذور الكتان، حيث تقوم هذه الفيتامينات في بناء الخلايا ووظائف الجهاز العصبي، وتخثر الدم، كما أنّها تساعد في تكوين مادة السيروتونين التي ترفع من الحالة المزاجية وتساعد على المشكلات النفسية كالاكتئاب والقلق.

وقالت الجمعية الألمانية إنّ مضادات الأكسدة الموجودة في زيت بذر الكتان تعمل على مكافحة الجذور الحرة وتكافح الشيخوخة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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