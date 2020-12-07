في زمن كورونا.. زواج فريد “تحت الشباك”

اضطر الزوجان باتريك ولورين ديلغادو لإقامة حفل زفافهما بطريقة غير مألوفة، حيث أقام باتريك حفل الزفاف تحت شباك لورين بعد اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال الزوجان إنّهما كانا يخططان لإقامة حفل الزفاف في 20 نوفمبر 2020 بحضور حوالي 170 شخصا، لكنّ فيروس كورونا أجبرهما على إعادة حساباتهما.

واضطر الزوجان لإلغاء مراسم الحفل بعد اكتشاف إصابة لورين بالمرض قبل عدة أيام، ولكي لا تنتهي صلاحية رخصة الزواج قرر الزوجان التخلي عن الحفلة الضخمة وإقامة حفل بسيط شارك فيه 10 من أفراد عائلتيهما وأصدقائهما.

وتبادل الزوجان الخواتم من النافذة، وقالا إنّهما سيقيمان حفلاً كبيراً عندما تتحسن الظروف.

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