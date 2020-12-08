ما الذي ينتظر البيتكوين في عام 2021 ؟

بعد ما يقرب من ثلاث سنوات أخيرًا ارتفعت عملة البيتكوين يوم الاثنين 30 نوفمبر لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 19800 دولارقبل أن ينخفض، الأهم من ذلك، يعتقد العديد من خبراء التشفير أن هذا الرقم القياسي الذي طال انتظاره سيعيد التأكيد على صورة الاقتصاد الكلي للعملات المشفرة ويساعد في تعزيز تنبؤات أسعار البيتكوين لعام 2021.

في الأشهر القليلة الأخيرة ازدهر سعر تداول البيتكوين مرة أخرى بين مجتمع المستثمرين بسبب العائد القوي الذي تقدمته حتى الآن في عام 2020، يعتقد مراقبو السوق أن الارتفاع سيستمر ويجب على المستثمرين زيادة الشراء عندما يلاحظون أي تراجع.

منذ ظهور عملة البيتكوين في عام 2009 اشتهر عالم العملات الرقمية بصعوبة التنبؤ به، اعتقد بعض الناس أن العملة المشفرة لن تنطلق أبدًا بينما اعتقد البعض الآخر أنها ستحل محل النقود الورقية في غضون سنوات، لم تحدث أي من هاتين النتيجتين بعد، لكننا رأينا ارتفاع سعر البيتكوين وانهياره عدة مرات في العقد الماضي.

نظرًا لأن البيتكوين معروف بالتقلب فإن التنبؤ بسعره بأي دقة قد يكون أمرًا صعبًا، ومع ذلك ، فإن الخبر السار هو أن هناك العديد من خبراء التشفير الذين يتمتعون بوضع جيد لإجراء تنبؤات مستنيرة حول سعره في العام المقبل.

ماذا حدث في بداية العام؟

نظرًا لوباء فيروس كورونا كان عام 2020 وقتًا مضطربًا لكل عملة مشفرة تقريبًا والبيتكوين بشكل خاص (كونها تُعرف باسم ملك العملات المشفرة)، فعندما بدأت عمليات الإغلاق العالمية في الظهور في شهر مارس تعرضت الأسواق المالية لانهيار حاد أطلق عليه الآن اسم “انهيار فيروس كورونا”.

بين عطلة نهاية الأسبوع في 7 و 8 مارس والجمعة 13، انخفض سعر العملة المشفرة الأكثر شهرة من أكثر من 9000 دولار إلى حوالي 4000 دولار، كان هذا إلى حد كبير نتيجة “الانهيارات السريعة” التي حدثت خلال اليوم الثاني عشر حيث بدأت ثقة المستثمرين في الانخفاض بسرعة مع انتشار فيروس كورونا بوتيرة سريعة.

تعافى سوق العملات المشفرة الآن إلى حد كبير خاصة عندما يتعلق الأمر بالأسماء الكبيرة مثل البيتكوين والإثيريوم، حيث بلغت القيمة السوقية للبيتكوين 359 مليار دولار وسعرها الحالي فوق 19300 دولار، كما ارتفعت القيمة السوقية لعملة الإثيريوم إلى 69 مليار دولار وسعرها الحالي 610 دولار.

هالفينج البيتكوين

إن أحد العوامل التي يمكن أن تؤثر على السعر هو هالفينج البيتكوين الذي تعرضت له العملة في مايو الماضي، ويحدث من أجل التحكم في تداولها وجعلها أكثر قابلية للتوسع، نظرًا لأن الحد الأقصى للمعروض من البيتكوين يبلغ 21 مليون، فمن المقرر أن يحدث النصف (المعروف أيضًا باسم “الهالفينينج”) بعد 210 ألف كتلة وهو ما يعادل مرة واحدة كل أربع سنوات تقريبًا، تقلل هذه العملية مكافأة تعدين الكتل الجديدة إلى النصف، مع فكرة أن هذا سيبطئ السرعة التي يتم بها إنشاء رموز البيتكوين الجديدة.

بعد النصف الأخير في عام 2016 شهد سعر العملة المشفرة الرائدة زيادة لا تصدق بنسبة 93 ٪ طوال الفترة المتبقية من العام، إذا اتبعت العملة المشفرة نمطًا مشابهًا هذه المرة فمن المفترض أن نرى عمليا ارتفاع سعر البيتكوين إلى ما فوق 15000 دولار قبل نهاية عام 2020، وبالفعل حدث ذلك وتجاوز السعر هذا المستوى وسجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق.

العوامل التي ساهمت في المكاسب الأخيرة

كان هناك الكثير من العوامل التي تعمل لصالح عملة البيتكوين، حيث قدمت شركة المدفوعات العملاقة في العالمPayPal لعملائها خيارات شراء وبيع والاحتفاظ بعملة البيتكوين اعتبارًا من أكتوبر، وفي نفس الشهر صرحت شركة Square أنها قامت بشراء العملة المشفرة بقيمة 50 مليون دولار في محفظتها الاستثمارية.

إن الإعلان الأخير لشركة المدفوعات Paypal أن منصاتها تقبل المعاملات بالبيتكوين في الولايات المتحدة في شهر أكتوبر وستبدأ بالقيام بذلك في العديد من دول العام في عام 2021، سيفتح آفاق جديدة للعملات المشفرة،مثل استخدام نظام الدفع عبر الإنترنت على ملايين مواقع الويب (لا سيما eBay)، حتى الآن كان إنفاق عملات البيتكوين عبر الإنترنت سريًا إلى حد ما حيث كنت بحاجة لاستبدالها بالعملات المحلية لبيعها.

ومن جهة أخرى أثارت المخاوف بشأن خطط التحفيز من فيروس كورونا الجديد من الكونجرس والاحتياطي الفيدرالي مخاوف التضخم، تدعم هذه المخاوف أيضًا البيتكوين وأقرانها من العملات المشفرة.

نظرًا لأن العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم تكشف عن خطط تحفيز الموازنة لإعادة إطلاق اقتصاداتها، فمن حيث الاستثمارات فإن الاتجاه حاليًا نحو المخاطرة، العملات المشفرة تجذب المستثمرين بشكل متزايد مع التقلب الشديد في أسعار الصرف، ربما من المدهش أن يُنظر إليها البعض على أنها استثمار آمن على المدى الطويل.

ما الذي يتوقعه خبراء التشفير لعام 2021؟

بالتطلع إلى عام 2021 قدم العديد من خبراء البيتكوين توقعات متفائلة للعام المقبل، يستنتج المحللين من رسم بياني يتبع مسار العملة الصعودي في عام 2017 بعد حدث النصف في 2016، أنه إذا اتبعت البيتكوين نفس تحركات الأسعار في أعقاب النصف في مايو 2020 فسيصل سعرها إلى 318438 دولار بحلول أكتوبر 2021.

على الرغم من أنه من غير المرجح أن تتبع العملة هذا النمط إلا أن الأداء السابق أحد أفضل المؤشرات للتنبؤ بالنجاح المستقبلي، ومع ذلك كانت التوقعات جنونية للكثيرين ومختلفة وهذا هو بالضبط سبب كون الاستثمار في العملات المشفرة مسعى محفوف بالمخاطر.

يمكننا تلخيص هذه التوقعات المتباينة للبيتكوين لعام 2021 بالقول إن الزيادة المحتملة في الأسعار يُعتقد حاليًا أنها أكثر دراماتيكية من انخفاض السعر المتوقع، ولكن هذا لا يعني أن احتمال حدوث الانخفاض أقل.