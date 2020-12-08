إليك صور عالية الجودة لتصميم سلسلة جالكسي S21 مع أهم مواصفاتها

أسابيع قليلة جدًا تفصلنا عن الكشف عن سلسلة جالكسي S21 وهذا بعدما أكدت التقارير أن الكشف عن الجهاز سيكون في شهر يناير المقبل وليس في فبراير، واليوم خرجت علينا صور عالية الدقة لتصميم سلسلة جالكسي S21، وهي التي أتت كريندرات مبنية على المعلومات المسرّبة من خلال منصة LGD والتي لها تاريخ كبير مع التسريبات الدقيقة.

مواصفات وتصميم سلسلة جالكسي S21

التسريب في واقع الحال لم يضم صور للتصميم فقط، بل كشف لنا عن عدد كبير من مواصفات الهواتف وهي المواصفات التي كنّا نعرفها بشكل مسبق بالفعل لكن التغيير هنا كان في تأكيد بعضها، الصور والمواصفات هي للسلسلة بالكامل والتي تضم كلًا من جالكسي S21 العادي، البلس والألترا! ذكر المصدر أيضًا أن التصميم مبني على تسريبات في غاية الدقة من مصدر مقرب من سامسونج.

إصدار ألترا هو الأهم بلا شك، والهاتف قادم مع مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 108 ميجابيكسل من نوع HM3 الجديد مع تحسن بمقدار 12% في حساسية الضوء وحل عدد كبير من مشاكل الجيل السابق، أضف إلى ذلك وجود كاميرا واسعة 12 ميجابيكسل وكاميرا 10 ميجابيكسل للتقريب، بالإضافة لكاميرا بيريسكوبية 10x وكذلك كاميرا بيرسكوبية أخرى 3x! الكاميرا الأمامية بدقة 40 ميجابيكسل.

في الصور التالية أيضًا نلقي نظرة على إصدار جالكسي S21 بلس ومن ثم إصدار جالكسي S21 العادي:

يظهر لنا التصميم المبتكر للكاميرات! ويظهر لنا أن سامسونج ركزت على التصميم الطولي المستطيل بدلًا من التصميم الأقرب للمربع الذي رأيناه في جالكسي S20 ونوت 20 وهذا لكي تتفرد الشركة بتصميمات هاتفها عن هواتف آيفون 12 و11! بالطبع سنرى شاشات ممتازة في السلسلة جنبًا إلى جنب مع معالج سنابدراجون 888 الأحدث أو إكسينوس المجابه له مع ذواكر كبيرة ورائدة بالإضافة إلى شاشات ممتازة بتردد 120 هيرتز.

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