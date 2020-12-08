الحذر من استخدام روبوتات تنظيف المنازل خشية استخدامها للتجسس

توصل مجموعة من الخبراء في جامعة ماريلاند، نيروبام روي الى ان روبوتات تنظيف المنازل قد تستغل للتجسس على أصحاب المنازل وذلك بعد اجراء دراسة للتحقق من هذا النوع من التقنيات والأدوات الكهربائية المنزلية.

وتعتمد هذه الآلات في حركتها على أشعة الليزر التي تنعكس عن الأشياء لتحدد بذلك اتجاهها ولا ترتطم بأي سطح، ولكن حزم الأشعة تتأثر بالموجات الصوتية المحيطة بها ما يسبب بتغيير حزمها المنعكسة.

ويخمن القائمون على الدراسة أن هذه الخوارزميات تستغل لتحويل المكانس الروبوتية الى أدوات للتجسس في مختلف الأماكن لذلك تم تطوير خوارزميات رقمية أطلق عليها اسم LidarPhone يمكن من خلالها معالجة البيانات والأصوات المحيطة وتستطيع معالجة الأصوات الناجمة عن الكلام البشري بدقة 90% تقريبا.

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