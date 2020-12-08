تطوير سماعات لاسلكية بريطانية تعمل لساعات طويلة

أعلنت شركة Cambridge Audio البريطانية عن النموذج الجديد من السماعات اللاسلكية المميزة والمتطورة وتعمل لـ9 ساعات متواصلة في مختلف استعمالاتها لحصولها على بطارية داخلية في كل سماعة وحافظة سماعات تكفي لشحنها 41 ساعة إضافية.

وصممت هياكل سماعات Melomania Touch لتكون مقاومة للماء والغبار وفق معايير IPX4 مع ملحقات مطاطية مناسبة لمختلف مقاسات الأذن فضلاً عن قدرتها في عزل الضوضاء وتعمل باللمس أثناء الرد على المكالمات ومستويات الصوت.

وتستطيع الإقتران مع مختلف أنظمة الهواتف أندرويد و iOS من خلال تقنيات Bluetooth 5.0 ، وحصل المايكرفون ومكبرات الصوت على تقنيات خاصة وزودت مع تطبيق خاص يستطيع العثور عليها حال فقدانها ،وستطرح في أول يناير بسعر 150 دولاراً.

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