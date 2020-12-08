ابل تكشف رسمياً عن سماعات الرأس AirPods Max – التفاصيل الكاملة والسعر!

كشفت ابل رسمياً عن سماعات AirPods Max الجديدة، وهي سماعات رأس لاسلكية بمواصفات راقية وسعر مرتفع، وفي هذا المقال سوف نتناول أهم جوانبها.

أبرز مميزات سماعة AirPods Max

سماعات AirPods Max من ابل تقدم لك كل المزايا التي تتوقعها من سماعة رأس راقية من أجل تجربة صوت لا مثيل لها، هناك صوت عالي النقاء وخاصية إلغاء الضوضاء، والصوت المحيطي السينمائي فضلاً عن تصميم جديد فريد من نوعه.

ميزة إلغاء الضوضاء

ميزة إلغاء الضوضاء تعتمد على مكبر صوت متعدد الأجزاء يعمل على تنقية الصوت إلى أعلى درجة ممكنة حتى عند رفع مستوى الصوت.

أيضاً هناك وضع الشفافية الذي يسمح بوجود الضوضاء الخارجية إذا أردت حتى تستطيع التفاعل مع ما يجري حولك، أو عند السير في الشارع مثلاً.

هناك ميكروفونات في سماعة AirPods Max تقوم بالتقاط الصوت الخارجي المحيط بك، وميكروفونات أخرى تلتقط صوتك أثناء المكالمات ثم تفصل بينهما وتلغي الأصوات الخارجية ليظهر صوتك نقياً خالياً من أي ضجيج أو تشويش.

تكييف الصوت على أذنك

المحرك الديناميكي في سماعات AirPods Max يجعلك تسمع أدق التفاصيل والأصوات في المقاطع الموسيقية بشكل واضح للغاية. وهناك أيضاً ميزة معادل الصوت المتكيف Adaptive Equalizer التي تضبط ترددات الموسيقى ويجعل الصوت أكثر غنىً.

شريحة H1

تحتوي سماعات AirPods Max على شريحة H1 التي تقوم بمعالجة الصوت وتقديم أفضل تجربة صوت، كما تساهم بشكل فعال في حجب الضوضاء وتنقية الصوت وتوزيعه بشكل محيطي كما لو كانت تجربة صوت سينمائية.

الصوت المحيطي

تقوم سماعات AirPods Max بتتبع حركة الرأس من خلال الحساسات الموجودة بها، وتقدم صوت محيطي سينمائي قادم من كل اتجاه.

مزايا أخرى مهمة

يمكنك ربط سماعات AirPods Max بسهولة مع الايفون بمجرد تقريبها إلى الجهاز، حيث يمكنها التعرف على بعضهما والتوصيل مباشرة عبر الضغط على خيار اتصال من النافذة المنبثقة على الشاشة.

ميزة التعرف على الرأس: حيث سيتوقف الصوت تلقائياً بمجرد نزع السماعات عن الرأس ويعود مرة أخرى عند ارتدائها.

تدعم السماعات المساعد الصوتي سيري، للتحكم بمشغل الموسيقى صوتياً وكذلك تنفيذ الأوامر والإجابة عن الاستفسارات.

عمر البطارية

البطارية في سماعة AirPods Max تدوم حتى 20 ساعة من العمل في مرة الشحن الواحدة، كما أنها تدعم ميزة الشحن السريع فتعطي ساعة ونصف من العمل عند شحنها لمدة 5 دقائق فقط.

يتم شحن السماعات بواسطة كابل Lightning عادي، وفي حالة عدم استخدامها سوف تنتقل لوضع حفظ الطاقة لتوفير شحن البطارية.

سعر سماعات AirPods Max

سماعات AirPods Max سوف تتوفر بخمسة ألوان هي: الأسود، الرمادي، الوردي، الأخضر، والأزرق. أما السعر فهو 550 دولاراً أمريكياً، وسيتم طرحها في الأسواق العربية بسعر 3400 ريال سعودي أو درهم إماراتي. ستتوفر السماعات للشراء ابتداءً من يوم 15 ديسمبر الجاري.