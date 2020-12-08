أمريكي يخاطر بحياته لإنقاذ كلبه من براثن الدب

تفاجأ الأمريكي كاليب بنهام أثناء جلوسه بمنزله الواقع في مدينة غراس فالي قبل يومٍ من عيد الشكر بهجوم دب أسود على كلبه بادي.

وقال كاليب إنّه رأى رأس كلبه في فم الدب الأمر الذي دفعه للمخاطرة بحياته ومهاجمة الدب، حيث أمسك بالدب من حلقه وقام بتوجيه مجموعة من اللكمات لوجه وعينيه مما أجبر الدب على ترك الكلب والفرار من المنطقة.

وفور فرار الدب قام المواطن الأمريكي بنقل كلبه بادي لمستشفى بيطري حيث أجريت له عملية طارئة استمرت لـ4 ساعات، وتضمنت إدخال دبابيس في رأسه وتركيب أنبوب لتصريف السوائل.

وعبّر كاليب بنهام عن سعادته لنجاحه في إنقاذ كلبه، وأكدّ عدم ندمه على المخاطرة بحياته من أجل إنقاذ الكلب.

يذكر أنّ أمريكا شهدت خلال نوفمبر الماضي علمية إنقاذ مشابهة حيث خاطر مواطن أمريكي بحياته لإنقاذ كلبه من بين فكي تمساح.

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