فيليبس تطلق شاشتين جديدتين بمواصفات مميزة

كشفت شركة فيليبس الهولندية عن شاشتين جديدتين بمواصفات مميزة أطلقت عليهما 326P1H و 329P1H.

وزودت الشركة الهولندية الشاشتين الجديدتين بلوحة IPS مقاس 31.5 بوصة وبدقة عرض 1440*2560 بيكسل للشاشة 326P1H، و2160*3840 بيكسل للشاشة 329P1H.

وستحتوي الشاشتان الجديدتان على وحدة إرساء USB-C، و4 منافذ USB 3.2 لتوصيل الأجهزة الطرفية كلوحة المفاتيح، الفأرة، أو كابلات Rj-45-Ethernet.

وتروج فيليبس لشاشتيها الجديدتين من خلال كاميرا الويب ويندوز Hello، ومجموعة التقنيات الحديثة الموجودة فيهما كتقنية Flicker Free، ووضع Low Blue الذي يحد من إجهاد العين، بالإضافة لمستشعر Power Sensor الذي يقوم بخفض إضاءة الشاشة تلقائياً في حال ابتعد المستخدم عن الشاشة.

يذكر أنّ الشركة الهولندية ستطرح الشاشتين الجديدتين في نهاية ديسمبر الجاري بسعر 489 يورو للموديل 326P1H، و659 يورو للموديل 329P1H.

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