شاب إيطالي يناشد اللصوص لإعادة أزرار جده

ناشد شاب إيطالي لم تكشف هويته اللصوص الذين سطوا على منزله بإعادة أزرار تعود ملكيتها لجده الراحل.

وقال الشاب البالغ من العمر 21 عاماً في منشورٍ نشره على صفحته في فيس بوك إنّ اللصوص سرقوا مع المجوهرات أزرار أكمام جده المحفوظة في علبة صغيرة، وطالبهم بإعادة الأزرار والاحتفاظ بالمجوهرات لأنّها تُشكل بالنسبة له ذكريات مهمة.

وأكدّ الشاب الإيطالي أهمية الأزرار التي أهدتها جدتها الراحلة له قبل 4 سنوات، وقال إنّه وعدها بارتدائها يوم زفافه، وأكدّ عدم قدرته على تنفيذ الوعد ما لم يعيد اللصوص إليه هذه الأزرار.

يذكر أنّ الشاب الإيطالي تقدّم ببلاغ للشرطة المحلية وتمنى أن يعيد اللصوص الأزرار المسروقة إليه بسرعة.

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