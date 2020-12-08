كورونا.. يُغيّب الملحن والمنتج اللبناني جاك صليبا

فُجِعَ الوسط الفني اللبناني بوفاة الملحن والمنتج جاك صليبا بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وكان الملحن الراحل قد نُقِلَ إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، ونشر من المستشفى رسالة صوتية عبّر من خلالها عن الآلام المبرحة التي يشعر بها جرّاء إصابته بالفيروس.

ونعى عدد كبير من الفنانين اللبنانيين الملحن والمنتج الراحل، وعبّروا عن حزنهم لوفاته، فعامر زيان كان أول من نشر خبر الوفاة من خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، لتتوالى بعده التعازي بالملحن والمنتج الراحل.

ومن أبرز الفنانين الذين قدموا التعازي بالمنتج والملحن الراحل كل من سيرين عبد النور، كارول سماحة، يارا، وإليسا التي وصفته برفيق الدرب.

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