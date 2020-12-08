طبيب إيطالي: ثلث متعافي كورونا يعانون مضاعفات خطيرة

قال سلفسترو سكوتي أمين عام الاتحاد الإيطالي لأطباء الأمراض الباطنة إنّ ثلث المتعافين من فيروس كورونا الذين أصيبوا بأعراض بسيطة يعانون من أشكال مختلفة من المتلازمات عقب شفائهم.

وقسّم الطبيب الإيطالي المتعافين إلى مجموعتين ضمت المجموعة الأولى الأشخاص الذين أصيبت أجهزتهم التنفسية وخضعوا لعلاج مكثف في المستشفى، وقال إنّهم يحتاجون لعملية إعادة تأهيل ليستعيدوا الوظائف الطبيعية لجهاز التنفس.

أما المجموعة الثانية فضمت الأشخاص الذين أصيبوا بأعراض خفيفة وقال إن هؤلاء المرضى مُعرضون للإصابة بمجموعة من المشاكل الناجمة عن المرض كالوهن والمشاكل النفسية.

وقال سلفسترو سكوتي إن تأثير فيروس كورونا لا يقتصر على الرئتين فقط، بل يصيب الدماغ، الكبد، الكلى، والقلب ويؤدي لحدوث مضاعفات فيها.

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