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طبيب إيطالي: ثلث متعافي كورونا يعانون مضاعفات خطيرة

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال سلفسترو سكوتي أمين عام الاتحاد الإيطالي لأطباء الأمراض الباطنة إنّ ثلث المتعافين من فيروس كورونا الذين أصيبوا بأعراض بسيطة يعانون من أشكال مختلفة من المتلازمات عقب شفائهم.

وقسّم الطبيب الإيطالي المتعافين إلى مجموعتين ضمت المجموعة الأولى الأشخاص الذين أصيبت أجهزتهم التنفسية وخضعوا لعلاج مكثف في المستشفى، وقال إنّهم يحتاجون لعملية إعادة تأهيل ليستعيدوا الوظائف الطبيعية لجهاز التنفس.

أما المجموعة الثانية فضمت الأشخاص الذين أصيبوا بأعراض خفيفة وقال إن هؤلاء المرضى مُعرضون للإصابة بمجموعة من المشاكل الناجمة عن المرض كالوهن والمشاكل النفسية.

وقال سلفسترو سكوتي إن تأثير فيروس كورونا لا يقتصر على الرئتين فقط، بل يصيب الدماغ، الكبد، الكلى، والقلب ويؤدي لحدوث مضاعفات فيها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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