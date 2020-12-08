مايكروسوفت الأمريكية ستضيف الإعلانات لوندوز 10

أكدّت شركة مايكرسوفت الأمريكية استعدادها لإدخال الإعلانات في نظام التشغيل Windows 10.

حيث بدأت الشركة الأمريكية بتطبيق هذا الأمر من خلال ظهور شعار يحتوي على عبارة احصل على المزيد مع ويندوز.

وفي حال قام المستخدم بالضغط على الزر Let’s Go ستظهر له واجهة تقترح عليه تجربة خدمات الشركة ك Windows Hello، Your Phone، Office 365، بالإضافة لظهور شعار عند تثبيت التحديثات الشهرية أو بعد إعادة تشغيل النظام.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الإعلانات المرتبطة بمتصفح Microsoft Edge ستظهر في المتصفح وستطلب ملء الشاشة باستخدام Edge كمستعرض افتراضي، وBing كمحرك أساسي للبحث.

يذكر أنّ الشركة أكدّت اختبارها وظائف مماثلة في الإصدارات التجريبية من نظام التشغيل، على أن تصل الوظائف الجديدة للمستخدمين في نهاية العام 2021.

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