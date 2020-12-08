تعرّف على مواصفات هاتف نوكيا الجديد

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة HMD المالكة لحقوق شركة نوكيا الفنلندية عن مواصفات هاتف Nokia 5.4 الذي تستعد الشركة لطرحه خلال الفترة القادمة.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 662، ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة الفنلندية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.39 بوصة ودقة عرض 720 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بقوة 4000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، منفذ 3.5 للسماعات، ومنفذ USB-C.

يذكر أنّ التسريبات لم تستطع اكتشاف سعر الهاتف الجديد ولا موعد طرحه في الأسواق العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية