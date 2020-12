مسؤول إسرائيلي سابق: الكائنات الفضائية موجودة ولديهم فضول مماثل بشأن الإنسانية

قال رئيس أمن الفضاء الإسرائيلي السابق، حاييم إشيد، إن الكائنات الفضائية موجودة، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “يعلم ذلك”.

ونقل موقع “إن بي سي نيوز” الأميركي عن حاييم إشيد، الرئيس السابق لمديرية الفضاء بوزارة الدفاع الإسرائيلية، قوله: “الأجسام الطائرة المجهولة طلبت عدم إفشاء خبر تواجدها على اعتبار أن البشرية ليست جاهزة بعد لهذا الأمر”.

وأضاف: “الفضائيون موجودون ولديهم فضول مماثل بشأن الإنسانية ويسعون لفهم نسيج الكون”.

وأشار إشيد إلى أنه تم توقيع اتفاقيات تعاون بهذا الشأن، مبرزا أن “هناك اتفاقا بين الحكومة الأميركية والكائنات الفضائية.. وقعوا عقدا لإجراء التجارب والدراسات”.

وتابع: “الرئيس دونالد ترامب على علم بوجود كائنات فضائية وكان على وشك كشف هذه المعلومات ولكن طُلب منه عدم القيام بذلك من أجل منع هستيريا جماعية”.

وختم بالقول: “إن الكائنات الفضائية تنتظر حتى تتطور البشرية وتصل إلى مرحلة قادرة فيها على فهم ما هو الفضاء وما هي سفن الفضاء”.

وأثار حديث حاييم إشيد جدلا واسعا في الصحف والمواقع الاجتماعية، فيما لم يرد البيت الأبيض ووزارة الدفاع والمسؤولون الإسرائيليون على طلبات التعليق حتى مساء يوم الثلاثاء.

