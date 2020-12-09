أمل بشوشة تشارك باسم ياخور بطولة “على صفيح ساخن”

تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل “على صفيح ساخن” مع الممثلة أمل بشوشة لتشارك الفنان المتألق باسم ياخور بطولة المسلسل.

وقالت الشركة المنتجة للعمل إنّها نجحت في الحصول على توقيع الفنانة السورية والنجم سلوم حداد ليكونا آخر المنضمين للمسلسل، وأكدّت بدء تصوير العمل الذي سيعرض خلال الموسم الرمضاني القادم خلال الأيام القادمة في العاصمة السورية دمشق، وسيتناول العمل مجموعة من القضايا الاجتماعية في إطار من التشويق والإثارة.

ومسلسل على صفيح ساخن من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج سيف الدين سبيعي.

يذكر أنّ النجم السوري باسل ياخور سيشارك في الموسم الرمضاني القادم في مسلسل العربجي للمخرج تامر إسحاق.

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