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حكاية بيت “جونهونغ” الذي تحوّل إلى ملجأ للكلاب الشاردة

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قبل أكثر من 15 عاما، أنقذت الصينية المتقاعدة “وين جونهونغ”، كلبًا صغيرا، ومن بعد تجربتها مع هذا الكلب، قرّرت جونهونغ، إيواء الكلاب الشاردة وحمايتها من الخطر الذي تُلحقه بهم الشوارع.

وتووي الصينية جونهونغ، أكثر من 1300 كلب شارد، وتعمل على تخصيص وقت لهم لأجل رعايتهم في منزلها، جنوب غرب الصين، وفقا لقناعاتها أن “الأرض ليست ملكا للبشر”، بل لكل الحيوانات.

وجلب للمتقاعدة الصينية، التي ترعى الكلاب الشاردة، نداءات استغاثة، إضافة إلى بعض الكلاب التي طالما تجدها أمام باب بيتها.

ولم تتوقف الرعاية عند الكلاب الشاؤدة، بل تؤوي جونهونغ، قرابة مائة هرّ و4 خيول وأرانب وعصافير، وهذا ما جعل البعض يراها “مجنونة” كما تقول هي: “البعض يظنون أني مجنونة”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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