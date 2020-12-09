منوعات

فيديو| جمل يقتحم مستشفى في مصر

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقتحم جمل المستشفى العام في مركز أوسيم في محافظة الجيزة، شرق القاهرة، تسبب في ذعر الأطباء والمرضى المترددين على المستشفى، الذي يخدم مئات الآلاف من أهالي المنطقة الريفية.

وكُشفت الواقعة، بعد أن تم تداول مقطع الفيديو، الذي أثار غضب بعض الممرضات، وغياب القدرة على أمن المستشفى,

من جهتها، أوضحت محافظة الجيزة في تعليقها على المقطع، بأنه كان بصحبة أحد الأهالي في طريقه إلى “المسلخ” القريب من المستشفى، لكنه غافل صاحبه وفر إلى المستشفى.

وقرّرت إدارة المستشفى، معاقبة الممرضة التي صوّرت الفيديو، إضافة إلى معاقبة العاملين على الأمن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك