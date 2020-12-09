فيديو| جمل يقتحم مستشفى في مصر

اقتحم جمل المستشفى العام في مركز أوسيم في محافظة الجيزة، شرق القاهرة، تسبب في ذعر الأطباء والمرضى المترددين على المستشفى، الذي يخدم مئات الآلاف من أهالي المنطقة الريفية.

وكُشفت الواقعة، بعد أن تم تداول مقطع الفيديو، الذي أثار غضب بعض الممرضات، وغياب القدرة على أمن المستشفى,

من جهتها، أوضحت محافظة الجيزة في تعليقها على المقطع، بأنه كان بصحبة أحد الأهالي في طريقه إلى “المسلخ” القريب من المستشفى، لكنه غافل صاحبه وفر إلى المستشفى.

وقرّرت إدارة المستشفى، معاقبة الممرضة التي صوّرت الفيديو، إضافة إلى معاقبة العاملين على الأمن.

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