أقلام عراقية تحتفي بـ”أدونيس”

احتفى العدد الجديد من مجلة “الأقلام” الثقافية العراقية بتسعينية الشاعر أدونيس، بشكل مختلف أيضاً.

واستعانت المجلة، بعشرة من أهم النقاد العراقيين، عبد الله إبراهيم، فاضل ثامر، ياسين النصير، جعفر العلاق، حاتم الصكر، بشرى صالح موسى، سعيد الغانمي، حسن ناظم، باقر جاسم، وعارف الساعدي، لمحاورة الشاعر عبر الرسائل، التي طرحت فيها أسئلة عديدة عن تجربة الشاعر، ومشروعه الفكري والشعري والحداثي.

وتمثل الحوار، قريبا من شكل الندوة مع الشاعر والمفكر أدونيس.

ومن المتوقع، أن تتحول الحوارات مع الشاعر، إلى كتاب من إصدار المجلة، مستقبلا.

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