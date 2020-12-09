منوعات

في زمن كورونا.. حفل زفاف في مركز الحجر

تم النشر منذُ 26 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اضطر زوجان هنديان لإقامة حفل زفافهما في مركزٍ للحجر الصحي مخصص للمصابين بفيروس كورونا المستجد يقع في إحدى قرى ولاية راجستان الغربية.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أصرّ العريس على إتمام مراسم الزواج رغم ثبوت إصابة العروس بالفيروس، وأقام مراسم الاحتفال في مركز الحجر.

وارتدى العريس والعروس بدلات زرقاء متشابهة، وحصلوا على كامل معدات الوقاية من فيروس كورونا، في حين ارتدى الكاهن بدلة بيضاء وقلنسوة جعلته يبدو كرائد فضاء.

وقال مدير مركز الحجر إنّه سمح بإقامة حفل الزفاف بعدما حصل على موافقة عائلة الزوجين على إقامته بدون حضور أي شخص، وبطقوسٍ بسيطة، وبعد انتهاء مراسم الزفاف تم حظر العروسين في مركز الحجر حتى التأكد من تعافي العروس من المرض.

يذكر أنّ حفلات الزفاف في الهند تشهد عادةً حضور عدد كبير من أهالي العروسين وأقاربهم وأصدقائهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك