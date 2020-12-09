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باحث أمريكي يؤكد فعالية الشاي الأخضر ضد كورونا

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّ الباحث الأمريكي ديو شيه التابع لجامعة ولاية نورث كاليفورنيا الأمريكية فائدة الشاي الأخضر في مقاومة فيروس كورونا.

وقال الباحث الأمريكي المختص في بيولوجيا النباتات والميكروبات إنّ منتجات الشاي الأخضر، والعنب، والشوكولا، تحتوي على مركبات قادرة على كبح نشاط أنزيم البروتين الرئيسي لفيروس كورونا.

وأكدّ الباحث الأمريكي قيامه بدراسة حالات عدد من الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا الذين أكدوا دور الشاي الأخضر في شفائهم من كورونا، وقال ديو شيه إنّه يحتاج العديد من الدراسات الحيوانية ومن ثم السريرية حتى يجزم بدور الشاي الأخضر، العنب، والشوكولا، في الوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أنّ الباحث الأمريكي يحرص على شرب كوبين من الشاي الأخضر يوميا، بالإضافة لالتزامه وعائلته بكافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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