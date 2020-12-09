وليام شكسبير تلقّى التطعيم الواقي من كورونا

أصبح أحد سُكّان “ووريكشير” في إنجلترا، “وليام شكسبير”، من أوائل الذين يتلقون التطعيم الواقي من مرض كورونا.

ويبلغ الرجل المسنّ، الذي حُقن يوم أمس بمستشفى كوفنتري الجامعي ، يبلغ من العمر 81 عاما.

وتقع مدينة شكسبير، على بعد 30 كليوا مترا من مدينة “ستراتفورد أبون إيفون”، مسقط رأس الكاتب المسرحي الإنجليزي الشهير وليام شكسبير.

وتداول نشطاء على تويتر، صورا لشكسبير، ومزحوا بعبارات على الاسم الذي لفت انتباههم، بعبارات مرادفة لبعض مسرحيات الكاتب الكبير، مثل “سيّدا كورونا”، على غرار مسرحيته “سيّدا فيرونا” وغيرها من العبارات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية