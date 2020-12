شركة Genesis التابعة لهيونداي كشفت عن سيارة GV70، التي صنفت من بين أجمل سيارات الكروس أوفر لهذا العام وأكثرها تطورا وأناقة.

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل بتصميم مميز، طوله 4 أمتار و71 سنتيمترا، عرضه 191 سم، وارتفاعه 163 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 287 سم.

وتنفرد هذه المركبة بتصميم فريد لمصابيحها الأمامية والخلفية التي تضم صفين من خطوط LED المضيئة، وبواجهة أمامية مزينة بشبك عملاق مطلي بالكروم، أما من الداخل فحصلت قمرتها على مقاعد واسعة ومريحة مكسوة بأفخم أنواع الجلود، وجهزت واجهة القيادة فيها بشاشة مستطيلة كبيرة تعمل باللمس، وشاشة أخرى قبالة السائق تعمل كلوحة مفاتيح رقمية.

وحصلت GV70 على أنظمة إلكترونية متطورة تعتمد على الكاميرات وحساسات المسافة لتفادي الحوادث على الطرقات، إضافة إلى أنظمة تنظم حركتها أوتوماتيكا ضمن المسارات على الطرق السريعة، وعدة أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرقات وتمكنها من الحركة بسلاسة حتى على الطرقات المكسوة بالثلوج أو الرمال.

وتعتمد هذه السيارة في حركتها على محركات بنزين بـ 6 أسطوانات، سعتها 3.5 ليتر، وتولد عزما يعادل 380 حصانا، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات، لتوفر للسيارة تسارعا من 0 إلى 100 كلم خلال 5.1 ثانية وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

The post شركة «Genesis» تستعرض إحدى أكثر سيارات الكروس أوفر فخامة وأناقة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا