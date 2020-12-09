هل يتحول واتس اب إلى متجر إلكتروني قريباً؟

فيسبوك لديها خطط طموحة من أجل تطبيق واتس اب تتعدى كونه مجرد تطبيق لتبادل الرسائل والصور. فيسبوك تخطط لجعل واتس اب مثل متجر إلكتروني للبيع والشراء أيضاً.

واتس اب يطرق أبواب عالم المال والأعمال

في عام 2014 اشترت شركة فيسبوك تطبيق واتس اب في صفقة ضخمة بلغت 19 مليار دولار، وهي تعتبر من أكبر الصفقات التي تمت في وادي السليكون.

منذ ذلك الحين وفيسبوك يبحث عن طريقة تجعل واتس اب يدر الأموال على الشركة، الحل كان يكمن في جلب الإعلانات إلى واتس اب سواء في صندوق الرسائل أو في تبويب الحالات، وهو ما لم يحدث حتى الآن وإن ظل احتمالاً قائماً في المستقبل.

طريقة أخرى قد تجعل واتس اب يدر ربحاً بصورة أكبر عبر طرق أبواب المال والأعمال والتجارة الإلكترونية، وهو الأمر الذي يبدو أن الشركة تسعى إليه بشكل واضح.

تطبيق واتس اب للأعمال WhatsApp Business

هناك نسختين من تطبيق واتس اب: الأولى لعموم المستخدمين، والأخرى خاصة بأصحاب الأعمال وتحمل اسم WhatsApp Business لتسهيل التواصل بين أصحاب الأعمال والعملاء وقد تم إطلاقها قبل نحو 3 أعوام تقريباً.

يوفر تطبيق واتس اب للأعمال WhatsApp Business خيارات أفضل لأصحاب الأعمال من ناحية إنشاء حساب مميز لهم بكافة التفاصيل، وخواص أكثر في الردود والتواصل مع الزبائن، وإمكانية إضافة منتجات وتنظيمها في تصنيفات في صفحة الحساب تسهل على العميل طلب ما يشاء.

مؤخراً، أضاف فيسبوك خاصية “العربة” المتاحة في المتاجر الإلكترونية بحيث يستطيع العميل اختيار المنتجات التي يود شراءها وإضافتها للعربة دفعة واحدة، عوضاً عن طلب كل منتج على حدى والأخذ والرد طويلاً عبر صندوق الرسائل.

ليست تجربة التسوق عبر واتس اب وعرض واختيار المنتجات والبضائع جيدة تماماً لكنها في الطريق إلى ذلك وحتماً سوف تشهد المزيد من التطور في الفترة القادمة.

الدفع الإلكتروني عبر واتس اب WhatsApp Pay

ميزة الدفع الإلكتروني WhatsApp Pay ميزة أخرى بدأ واتس اب يوفرها في بعض الدول مثل الهند و البرازيل تتيح للمستخدمين تحويل الأموال إلى بعضهم البعض عبر التطبيق وكذلك دفع ثمن المنتجات أو الطلبات الخاصة بهم بسهولة.

ميزة تحويل الأموال في واتس اب سوف تمكن المستخدمين العاديين من إرسال واستقبال الأموال بشكل مجاني تماماً عبر التطبيق ودون أي رسوم إضافية.

لكن بالنسبة للشركات وأصحاب الأعمال الذين سوف يحصّلون المدفوعات عبر هذه الميزة في واتس اب سوف يدفعون رسوم قدرها 3.99% من قيمة كل تحويل، وهي الطريقة الوحيدة التي تعود بالنفع المادي على مطوري التطبيق وأول خطوة من فيسبوك للاستفادة المادية من واتس اب.

ميزة تحويل الأموال عبر واتس اب تعمل من خلال ربط حسابك على واتس اب ببطاقة الائتمان “كريدت كارد” أو بطاقة الخصم المباشر “ديبت كارد” سواء من نوع فيزا أو ماستر كارد، وهي مرتبطة بدورها بحسابك البنكي.

ما القادم أيضاً من واتس اب؟

يبدو اتجاه واتس اب إلى عالم المال والأعمال سوف يستمر خلال الفترة القادمة عبر تطوير منصة واتس اب للأعمال WhatsApp Business التي لازالت مجانية حتى الآن وقد توفر مزايا إضافية أكثر مدفوعة لأصحاب الأعمال.

أيضاً سوف نرى انتشار أوسع لميزة تحويل الأموال عبر واتس اب WhatsApp Pay في مزيد من الدول، ومنها سوف تحصل الشركة على عمولة على عمليات البيع والشراء، وهو نموذج ربحي مقبول جداً للمستخدم الذي ربما لا يود رؤية الإعلانات في واجهة تطبيقه المفضل.

واتس اب هو أحد أشهر التطبيقات في العالم بقاعدة مستخدمين تتجاوز 2 مليار مستخدم حول العالم شهرياً، واتجاه الشركة إلى عالم التجارة الإلكترونية مع توفر خدمة الدفع الإلكتروني السلس قد تكون نقلة كبرى قد تجعل واتس اب يوماً ما متجراً إلكترونياً منافساً لأمازون!

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