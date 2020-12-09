رجل يعثر على ماسة أثناء حرث أرضه وبيعت مقابل 80 الف دولار

استأجر مزارع من السكان الأصليين في الهند الشهر الماضي قطعة أرض مساحتها 100 متراً مربع مقابل 200 روبية فقط (2.70 دولار) في ماديا براديش واثناء عملية حرث الأرض وجد قطعة من الألماس عيار 14.98 قيراط.

وكاد المزارع ان يخطئ عندما اعتبر الجوهرة الثمية قطعة حصاة عادية وعندما مسكها تأكد بأنه حجر غير عادي وذهب الى مكتب الماس الإقليمي وتأكد بأنه ماسة.

واستطاع بيع الحجر الكريم بمبلغ يزيد عن 80 الف دولار في مزاد علني يوم 5 ديسمبر ويخطط عدم تبديد أمواله، حيث اختار وضعها في وديعة ثابتة ليتمتع أبناؤه الأربعة بتعليم جيد.

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