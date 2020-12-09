تسريب أهم مميزات هاتف أوبو فايند X3 برو – شاشة ممتازة!

تم الإعلان عن هواتف أوبو فايند X2 في مارس الماضي، أي أن ما يفصلنا عن الجيل الجديد هي شهور معدودة، وهو ما ساهم في بداية ظهور التفاصيل حول الجيل الجديد من هواتف أوبو، واليوم نشارككم تسريب أهم مميزات هاتف أوبو فايند X3 برو هذا بالرغم من قلة الحماس تجاه هذه الهواتف بسبب التسعير السيء لها!

مواصفات ومميزات هاتف أوبو فايند X3 برو

أوبو بالفعل قد أعلنت أن هاتفها الرائد الجديد -وهو X3 برو- سيأتي مع معالج سنابدراجون 888 الرائد، وهو في واقع الحال أمر طبيعي ومتوقع، بالإضافة إلى ذلك فنحن الآن وطبقًا لتسريب جديد من المسرّب الشهير evleaks أصبحنا نعلم المزيد من التفاصيل عن الهاتف الجديد، ولعل أول ما عرفناه كان حول الشاشة، ونحن هنا أمام شاشة مميزة كعادة هذه السلسلة مع قياس 6.7 بوصة ودقة 1440*3216 وهي التي ستدعم أكثر من 1.07 مليار لون مع دعم تردد 120 هيرتز، لكن الأهم هو دعم خاصية التردد التكيفي، حيث سيمكن للشاشة أن تعمل بتردد يبدأ من 10 هيرتز ويصل إلى 120 هيرتز.

بالإضافة إلى ما سبق، الهاتف سيأتي مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل من سوني، وهو مستشعر Sony IMX766، أضف إلى ذلك وجود مستشعر واسع جدًا بنفس الدقة وهي 50 ميجابيكسل! بجانب هذا لدينا مستشعر 13 ميجابيكسل للتقريب ومستشعر 3 ميجابيكسل ماكرو.

الهاتف سيقدّم تصميم مميز كالعادة مع جسم خارجي من السيراميك أو الزجاج! هذا بالإضافة إلى دعم الشحن السريع بقدرة 65 واتّ وهو شحن SuperVOOC 2.0 المعروفة به أوبو، لدينا هنا أيضًا شحن لاسلكي سريع بقدرة 30 واتّ، الهاتف سيقدّم بطارية 4,500 ملي أمبير.