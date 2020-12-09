التغريدات الأكثر انتشاراً لعام 2020

حصل المنشور الأخير في حساب الممثل تشادويك بوسمان على المرتبة الأولى في أكثر التغريدات التي أعيد نشرها لعام 2020 وكان مضمون المنشور هو أعلان خبر وفاته في 28 اغسطس الماضي إثر إصابته بسرطان القولون عن عمر يناهز 43 عاماً وجمع المنشور 2.1 مليون إعادة نشر و 7.5 مليون إعجاب.

ويأتي في المرتبة الثانية المنشور الخاص بمصرع لاعب كرة السلة كوبي براينت الذي توفي في حادث تحطم طائرة في يناير، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب منشور تعازي باراك أوباما في وفاة كوبي براينت.

وأعد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائمة بالأشخاص التي تتردد أسماؤهم أكثر من غيرهم على الإنترنت وحصل دونالد ترامب على المرتبة الأولى يليه جو بايدن ثم المواطن الأمريكي من اصول إفريقية جروج فلويد الذي قتلته الشرطة في اعتقال عنيف.

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