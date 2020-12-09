أسباب ذوبان جليد غرينلاند تعود لتيارات من الصخور الساخنة

توصل علماء من اليابان الى سبب ذوبان جليد غرينلاند والذي يعود الى عمود الوشاح وهو تيار من الصخور الساخنة تحت وسط غرينلاند يرتفع من الحدود بين النواة والوشاح، ويساهم بالنشاط الحراري في المنطقة وفي القطب الشمالي.

وعثر الباحثون تحت غرينلاند على عمود في الوشاح، يرتفع من الحدود بين النواة والوشاح إلى المنطقة الانتقالية وذلك خلال استخدامهم طريقة التصوير المقطعي الزلزالي الإقليمي، المشابه للتصوير المقطعي لجسم الإنسان.

ويرى رئيس فريق البحث من جامعة طوهوكو إن معرفة عمود غرينلاند، يعزز معارفنا للنشاط البركاني في هذه المناطق ومشكلات ارتفاع مستوى سطح البحر في العالم.

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