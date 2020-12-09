آبل تعلن بشكل رسمي عن سماعات AirPods Max الرأسية اللاسلكية

أعلنت شركة آبل أمس وبشكل رسمي عن أحدث سماعاتها الرأسية AirPods Max والتي تأتي بتصميم يختلف عن التصاميم الحالية بداخل الأذن حيث جاءت بتصميم فوق الرأس و تأكدت الشائعات التي كانت متداولة قبل الإصدار.

وتميز بتصميمها المتوفر بـ 5 ألوان وهى الرمادي والفضي والأزرق السماوي والأخضر والوردي وبداخلها شريحة H1 الشهيرة وكذلك تقنيات برمجية تمكنها من توفير Adaptive EQ بشكل مميز وتدعم ميزة عزل الضوضاء النشط و ميزة الصوت المكاني وميزة وضع الشفافية التي تسمح بالاستماع للصوتيات والموسيقى بنفس الوقت يمر الصوت الخارجي بحيث لا تنفصل عن العالم.

وتعمل بطاريتها حتى 20 ساعة مع تشغيل وضع ANC أو الشفافية وقالت الشركة أن شحن لمدة 5 دقائق كافية لتوفير 1.5 ساعة من الاستماع والتشغيل ويبلغ سعرها 549 دولاراً لتكون بذلك أغلى سماعات آبل.

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