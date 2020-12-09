سامسونغ تحاول تغيير كاميرات الهواتف لتصبح قادرة على التصوير بدقة 8K

كشفت بعض مواقع وصفحات الإنترنت أن سامسونغ تحاول تغير عالم التصوير عبر كاميرات الهواتف الذكية بتقنيات جديدة حيث أشار المدون الشهير ” Ice Universe” أن سامسونغ تطور حساس جديد لكاميرات الهواتف دقته تعادل 600 ميغابيكسل أي أكبر بـ 6 مرات من دقة أفضل حساس موجود في كاميرات الهواتف حاليا.

وتهدف سامسونع من هذا التغير المتطور الى زيادة قدرة كاميرات الهواتف على تصوير الفيديوهات بدقة 8K العالية جدا، ودون أن تصبح الكاميرا بارزة بشكل كبير من جسم الهاتف.

وتبعاً للتسريبات فإن التقنية الجديدة ستختلف عن التقنيات الحالية المستخدمة في المستشعرات البصرية الخاصة بكاميرات الهواتف وأعلنت سامسونغ سابقاً أنها توصلت أيضا لتطوير حساس بصري مخصص لكاميرات الهواتف الصغيرة، سيمنحها سرعة فائقة في التركيز على عناصر الصورة.

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