هل تنجح سامسونج حقًا في تقديم هاتف مع كاميرا بدقة 600 ميجابيكسل؟

سامسونج هي واحدة من رواد مجالات الكاميرات والشاشات، وتحديدًا شركة Samsung Semiconductor التابعة لسامسونج الرئيسية، ولا شك أن العملاقة الكورية كانت من أولى الشركات التي دخلت “سباق الميجابيكسل” من سنوات، هذا حتى قدمت مستشعرها بدقة 108 ميجابيكسل منذ فترة قريبة نسبيًا، واليوم وطبقًا لتسريب جديد، يبدو أن سامسونج في طريقها لتقديم هاتف مع كاميرا بدقة 600 ميجابيكسل لكن هل تنجح؟

هل تنجح سامسونج في تقديم مستشعر كاميرا بدقة 600 ميجابيكسل

التسريب قد أتى لنا من المسرّب الشهير Ice Universe، وبالطبع فالمستشعر الجديد منسوب لعلامة Isocell والتي خرج منها مستشعر الـ108 ميجابيكسل الذي ذكرناه، وفي حديث لسامسونج عن الكاميرات تحدثت مرة أخرى عن مستشعر بدقة 600 ميجابيكسل، وهو مستشعر تحدثت عنه سامسونج أكثر من مرة، لكن هذه المرة الأمر بعيد عن كونه خيالي، وهو أقرب للواقع حقًا، خصوصًا بعد لقاء قريب قد تم مع مدير تسويق قسم العدسات جين كون.

لكي تنجح سامسونج في تطوير مستشعر كاميرا بدقة 600 ميجابيكسل فهي بحاجة لاستخدام تكنولوجيا بدقة 0.8um للمستشعر، وهو ما سيجعل الكاميرا بارزة بما يصل إلى 22 ملي عن جسم الهاتف، وهذا حقًا بروز كبير جدًا كما يُمكنك أن ترى من الصورة التالية، لكن ما تعمل عليه سامسونج الآن هو إمكانية تصغير هذا البروز.

التسريبات والتقارير وكذلك اللقاءات التي قد تمت تؤكد أن سامسونج ليست حتى قريبة من تطوير هذا المستشعر الرهيب، لكن يظهر لنا بشدة أن سامسونج مؤمنة بالموضوع وستعمل عليه حتى النهاية، أو هكذا نظن.

ما رأيك؟ وهل أنت متحمس لهذا العدد من البيكسلات في مستشعر واحد؟ هذا مع العلم أنه -وبالتقريب- دقة العين البشرية تصل إلى 500 ميجابيكسل، أي أن هذا المستشعر سيكون أقوى من العين المجردة! وبالإجابة عن السؤال الذي طرحناه فسامسونج بالفعل قد تنجح في هذا الإنجاز، لكن الأمر سيتطلب وقتًا طويلًا.