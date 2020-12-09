تسجيل رقم قياسي جديد لأعلى قمة في العالم

وضحت الحسابات الجديدة التي أجريت من قبل باحثين من الصين ونيبال الارتفاع الحقيقي لجبل إيفرست وهو أعلى قمة جبلية في العالم واتفق العلمان أن الإرتفاع الحقيقي يبلغ 8848.86 متراً.

وتقع أعلى قمة في العالم على امتداد الحدود الصينية والنيبالية حيث اعتبر نيبال أن ارتفاع الجيل يبلغ 8848 مترا ،أما الصين فحددت عام 2005 الارتفاع بـ8844.43 مترا ،وتوصل الطرفان اليوم الى الإرتفاع الحقيقي بعد إرسال خبرائهما إلى القمة.

يذكر أن جبل إيفرست يشهد سنوياً تسجيل حالات وفيات تصل من 5 الى 10 متسلقين يلقون حتفهم بسبب وعورته والطقس غير المستقر على قمته.

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