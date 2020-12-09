“سلطان الطرب” يُشوّق جمهوره لعمل باللهجة المصرية

يستعدّ الفنان السوري، جورج وسوف، لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان “صاحي الليل”.

وشوّق “سلطان الطرب”، عشاقه للأغنية الجديدة، من خلال تغريدة، نشرها على حسابه الرسمي على “تويتر”، كتب فيها اسم الأغنية “صاحي الليل”، كما قام بنشر مقطع من الأغنية على حسابه الرسمي في موقع “إنستجرام”، بالإضافة إلى نشره مقطع فيديو ترويجي لها، على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وحظيت منشورات الفنان السوري بإعجاب عشّاقه، الذين عبروا عن شوقهم لسماع الأغنية الجديدة.

وأغنية “صاحي الليل” من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى وتوزيع سليمان دميان، وإخراج جاد شويري.

يذكر أنّ “سلطان الطرب”سيطلّ على جمهوره في نهاية العام الجاري من خلال سهرة، تم تصويرها بشكل مُسبق، وتُعرض على قناة “لنا”.

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