ستة أشخاص فقدوا حياتهم خلال التجارب على لقاح شركتي “بيونتك وفايزر”

كشف تقرير لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأربعاء، أن ستة أشخاص فقدوا حياتهم خلال التجارب على لقاح شركتي “بيونتك وفايزر” المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن الوفيات لا تثير أي قضايا جديدة بشأن السلامة، وعن فعالية اللقاح لأن كافة الحوادث جاءت مُتماثلة مع النسب العامة، في المقابل كان اللقاح فعالا بنسبة 95%، وفق موقع “ذا ديلي”.

وأضاف التقرير بأنه فعالية اللقاح تفي توقعات إدارة الغذاء والدواء، بشأن ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ، لكن في المقابل لم تكن هناك بيانات كافية لاستنتاج مدى أمان اللقاح لدى الأطفال دون سن الـ16 عامًا والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

يُذكر أن شركة “فايزر” الأمريكية للأدوية أعلنت، في الـ 9 من نوفمبر، فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا بنسبة 90%.

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