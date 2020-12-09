كيف تتخلص من اكتئاب الشتاء؟

أكدّ البروفيسور الألماني أندرياس هيلرت معاناة العديد من الأشخاص من الاكتئاب خلال فصل الشتاء بسبب الأجواء العامة لهذا الفصل المتمثلة في الظلام، الغيوم، الأمطار، والطقس البارد.

وحدد البروفيسور الألماني أعراض اكتئاب الشتاء بمشاعر الحزن، الكآبة، اعتلال المزاج، الخمول، فقدان الدافعية، ضعف التركيز، الشعور بالتعب، واضطرابات النوم، ولمواجهة هذا الاكتئاب دعا أندرياس هيلرت الناس للتعرض لأشعة الشمس لمدة نصف ساعة على الأقل يومياً لأنّها تعمل على طرد الأفكار السلبية، وتقلل إفراز هرمون النوم الميلاتونين الذي يزيد إفرازه في الظلام.

وقال البروفيسور الألماني إنّ اكتئاب الشتاء ينتهي بمجرد انتهاء فصل البرد، ودعا الناس لمراجعة الطبيب النفسي في حال استمرت أعراضه بعد نهاية فصل الشتاء، لأنّها تكون دليلاً على إصابة الشخص بالاكتئاب العادي في حال رافقته أعراض أخرى كالانعزال، اليأس، الانهزامية، والتفكير في الانتحار.

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