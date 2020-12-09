جورج وسوف يستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية

يستعد الفنان السوري جورج وسوف لطرح أغنية سينجل جديدة باللهجة المصرية بعنوان صاحي الليل.

وشوّق سلطان الطرب عشاقه للأغنية الجديدة من خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على تويتر كتب فيها اسم الأغنية صاحي الليل، كما قام بنشر مقطع من الأغنية على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام، بالإضافة لنشره فيديو ترويجي لها على قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

وحظيت منشورات الفنان السوري بإعجاب عشاقه الذين عبروا عن شوقهم لسماع الأغنية الجديدة، وسيستمع جمهور سلطان الطرب لأغنية صاحي الليل من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى وتوزيع سليمان دميان، وإخراج جاد شويري.

يذكر أنّ سلطان الطرب سيطل على جمهوره في نهاية العام الجاري من خلال سهرة تم تصويرها بشكل مسبق وستعرض على قناة لنا.

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