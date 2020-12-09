رجل يخسر أكثر من 3000 دولار بسبب 8 ثوان

تلقى رجلٌ فيلبيني غرامةً ضخمة من السلطات التايوانية بعد خرقه الحجر الصحي المفروض عليه لمدة 14 يوماً بسبب فيروس كورونا لمدة 8 ثوان فقط.

و رصدت كاميرات المراقبة الموجودة في فندق الحجر الصحي في كاوشيونغ قيام العامل بمغادرة الغرفة المحجور فيها دون أن يأخذ إذناً من السلطات المختصة من أجل إعطاء زميل له في الحجر شيئاً ما.

والتزم الرجل وصديقه بإجراءات التباعد الجسدي حيث خرج من غرفته مسرعاً ووضع الغرض على الطاولة ليقوم زميله بأخذه، وقالت السلطات المحلية إنّ مدة خرق الحجر بلغت 8 ثواني، وأنّها فرضت غرامة على العامل بقيمة 3200 دولار أمريكي، في حين لم تكشف السلطات عن العقوبات التي اتخذتها بحق الشخص الآخر.

يذكر أنّ تايوان قامت بتطبيق حجر صحي صعب للغاية، حيث فرضت على جميع القادمين إليها حجراً صحياً لمدة 14 يوماً للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.

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