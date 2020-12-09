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هواوي تطلق حاسوبا مكتبيا بمواصفات مميزة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفعت شركة هواوي الصينية النقاب عن حاسوب مكتبي جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Huawei Mate Station B515.

ويعمل الحاسوب الجديد بمعالج AMD Ryzen ثماني النوى، ووحدة معالجة رسوميات مدمجة من Radeon، كما زودت الشركة الصينية الحاسوب الجديد بشاشة مقاس 23.8 بوصة، ودقة عرض 1920*1080 بيكسل، وستحتوي الشاشة على حماية للعين.

وتأتي الذاكرة العشوائية لهذا الحاسوب من نوع DDR4 بسعة 8 أو 16 غيغا بايت بسرعة 3200 ميغا هرتز، أما القرص الصلب فستصل مساحته لـ1 تيرا بايت، كما يحتوي الحاسوب على لوحة مفاتيح مزودة بوحدة NFC مدمجة، ماوس، ونظام للتحكم في درجة الحرارة من خلال ضبط المراوح بشكلٍ تلقائي.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن سعر الجهاز الجديد ولا موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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