طائرة ورقية تسحب طفلاً في الهواء وتصيبه بكسور خطيرة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو مرعب لطفل يسقط من طائرة ورقية ارتفعت به في الهواء بشكلٍ مفاجئ.

ووقعت هذه الحادثة في إندونيسيا حيث كان شقيق الطفل يلعب بطائرة ورقية ليتفاجأ بتعلق شقيقه البالغ من العمر 12 عاماً في ذيلها، وارتفاعه في الهواء لعدة أمتار قبل أن يسقط على الأرض وسط ذهول الحاضرين الذين فشلوا بالإمساك به.

وقام الحضور بنقل الطفل الذي أصيب بـ6 كسور في يده إلى مستشفى قريب حيث تلقى العلاج المناسب، فيما قال شهود عيان إنّ الطائرة الورقية كانت تتجاوز طول الطفل بـ3 مرات.

من جانبها حذرت السلطات المحلية الأطفال من اللهو بطائرات ورقية كبيرة، وقالت إنّ هذه الحوادث تكررت عدة مرّات في الآونة الأخيرة.

يذكر أنّ منطقة بانتول الإندونيسية شهدت قبل فترة حادثة مشابهة، حيث تعرض طفلٌ يبلغ من العمر 14 عاماً لكسور في الفخذ بعدما رفعته طائرة ورقية 3.4 متر.

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