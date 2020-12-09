تسريب الإعلان التشويقي الرسمي لسلسلة جالكسي S21 وموعد الكشف عن السلسلة

بالأمس شاركناكم صور حيّة لسلسلة جالكسي S21، وصحيح أن هذه الصور لم تكن مؤكدة إلا أنها -وعلى ما يبدو- قد تأكدت اليوم، وهذا بعد تسريب مقاطع فيديو رسمية للإعلان عن سلسلة جالكسي S21، وهو الإعلان التشويقي الذي ستقوم سامسونج بنشره في وقت ما، المصدر يذكر أن هذه الفيديوهات هي بالفعل فيديوهات رسمية، وهي تبدو بالفعل احترافية، لكن لا تأخذ الامر بإيمان تام، قد تكون هذه الفيديوهات من صناعة المعجبين! لكن على اي حال.. هيا نلقي نظرة.

تسريب إعلان جالكسي S21 التشويقي

التسريب قد أتى لنا من المسرّب الشهير Max Wienbach، لذلك فهو موثوق إلى حد كبير، خصوصًا أن مسرّب آخر شهير وهو IceUniverse قد أعاد نشر نفس الفيديوهات، ويظهر التسريب هواتف جالكسي S21 وS21 بلس باللون الجديد، هذا بينما يظهر جالكسي S21 ألترا باللون الأسود، والألوان الجديدة حسب التسريبات ستحمل الألوان Phantom Violet، Phantom Pink, Phantom Gray, وPhantom White.

التصميم الظاهر في الفيديوهات وهو نفسه الذي تسرّب يوم أمس وشاركناه معكم، وقبل أن نتحدّث أكثر، فيما يلي نشارككم الفيديوهات للهواتف الثلاثة حسب الترتيب:

كما يُمكنك مشاهدة فيديو 1 مجمّع من المسرّب Ice Universe عبر حسابه على تويتر، وهو الذي يضم موسيقى تصويرية على عكس الفيديوهات بالأعلى! التصميم الجديد ممتاز بدون أي شك، لكنه ومثل أي تصميم قد يحتمل الإعجاب أو عدم الإعجاب حسب أذواق المستخدمين.

موعد الكشف عن سلسلة جالكسي S21

استكمالًا للتسريبات، حسب ما نعرف الآن فسامسونج ستعقد حدث Galaxy Unpacked للكشف عن الهواتف الجديدة في الرابع عشر من يناير المقبل، في حين أن طرح الهواتف في الأسواق سيبدأ في 29 يناير!