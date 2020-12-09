أشياء لم نكن نعرفها عن سماعة ابل AirPods Max الجديدة

أعلنت ابل عن سماعة الرأس الجديدة AirPods Max كواحدة من أرقى السماعات اللاسلكية المتوفرة في السوق. السماعة مرتعفة الثمن ويبلغ سعرها 550 دولاراً أمريكياً لكن هناك بعض الأشياء الواجب الالتفات إليها قبل الإقدام على الشراء.

لا يوجد شاحن مع السماعات

قد لا يكون أمراً مفاجئاً لكن وجب التنويه عليه، سماعة الرأس AirPods Max تأتي مع كابل شحن فقط Lightning to USB-C وغطاء حماية فقط، ولا يوجد رأس الشاحن (محول الطاقة) في علبة الشراء.

أيضاً لا يوجد كابل Lightning to 3.5mm لتوصيل السماعات سلكياً ببعض الأجهزة كالحاسوب مثلاً للعمل لفترة طويلة.

توافق السماعة مع أجهزة غير أجهزة ابل

تعتمد سماعة AirPods Max على بلوتوث 5 مما يجعلها قادرة على الاتصال بأجهزة الأندرويد أيضاً لكن ابل ذكرت عبر موقعها الرسمي أن ذلك سوف يجعل قدرات السماعات محدودة.

بالتالي فإن سماعة AirPods Max موجهة بالأساس إلى مالكي أجهزة ابل (ايفون، ايباد، ماك، تلفاز ابل) وإذا كنت من مستخدمي أجهزة الأندرويد ، فتلك السماعات ليست مناسبة لك.

التكاليف الإضافية

سعر سماعة AirPods Max هو 550 دولاراً أمريكياً أي ما يعادل 2400 ريال سعودي أو درهم إماراتي، لكن هناك بعض التكاليف الإضافية التي قد تقابلها بشكل اختياري مثل التأمين على السماعات ضد التلف عبر خدمة AppleCare لمدة عامين في مقابل 59 دولاراً أمريكياً، أو شراء شاحن أو كابل إضافي للسماعة كما ذكرنا سابقاً. استبدال مخدات السماعات التي تلتصق بالأذن – أو شراء زوج احتياطي – تكلف 69 دولاراً أمريكياً.