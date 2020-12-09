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أول صورة لبقعة شمسية بتفاصيل غير مسبوقة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

التقط مرصد دانييل إنوي الشمسي أول صورة لبقعة شمسية ذات تفاصيل غير مسبوقة حتى الآن.

ووفقا لموقع فيز دوت أورغ، فإن الصورة ستمنح رؤية أفضل للشمس من سطح الأرض، حيث تظهر الصورة شكلا متعرجا للغاز الساخن والبارد المنبعث من المركز الأكثر قتامة في الشمس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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