أول صورة لبقعة شمسية بتفاصيل غير مسبوقة

التقط مرصد دانييل إنوي الشمسي أول صورة لبقعة شمسية ذات تفاصيل غير مسبوقة حتى الآن.

ووفقا لموقع فيز دوت أورغ، فإن الصورة ستمنح رؤية أفضل للشمس من سطح الأرض، حيث تظهر الصورة شكلا متعرجا للغاز الساخن والبارد المنبعث من المركز الأكثر قتامة في الشمس.

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