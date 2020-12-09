آبل تطلق سماعات فاخرة باهظة الثمن

كشفت شركة آبل الأمريكية عن سماعات فاخرة باهظة الثمن أطلقت عليها Air Pods Max.

وصممت الشركة الأمريكية السماعة الجديدة بطريقة تجعلها تغطي الأذن بالكامل مما يوفر للمستخدم جودة صوتية أعلى من الأجهزة الأخرى.

وزودت آبل سماعتها الجديدة بـ9 ميكرفونات وشريحتين آبل ماكس إتش1، وستعمل الميكرفونات على إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات، كما تقوم بضبط مستويات الصوت.

وستحتوي سماعة Air Pods Max على بطارية قوية تجعلها تعمل لمدة 20 يوماَ بشكل متواصل، وواي فاي، وبلوتوث، بالإضافة لمستشعرات لتتبع معدل ضربات القلب.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق سماعتها الفاخرة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 549 دولارا أمريكيا.

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