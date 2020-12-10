قرية في كازاخستان تعاني من “وباء النوم العميق”

قبل فترة، ازدحمت المواقع الإخبارية العالمية، بخبر مفاده أن سكّان قرية كالاتشي الكازاخستانية، يعانون من النوم العميق لوقت طويل.

وأصبح الخبر، حديثا وسببا لدخول العلماء على الخط، حيث اعتقد علماء من جامعة نزاربايف برئاسة البروفيسور، بايرونوم كرايب، أن الماء المسمم بمواد كيميائية، هو من تسبب في إصابة أهالي قرية كالاتشي بـ “مرض النوم العميق” الغامض.

وأوضح الفريق العلمي، أن “وباء النوم العميق” استثنى عشرات الفرضيات المتعلقة بأنواع من الطعام وأمراض مزمنة وعادات ضارة لدى أهالي القرية.

وفي نهاية الأمر، اتضح أن أهالي القرية، كلهم يشربون الماء من مكان واحد، عبر مضخة يملكها أحد سكّان القرية، ولا تشرب منه الحيوانات.

وكشف العلماء، أن الماء المسمم، من المرجح سببه المواد الكيمائية، وهو الأمر التي تسبب في “النوم العميق” لأهالي القرية، إضافة إلى أعراضه مثل الدوار وعدم القدرة على الوقوف والتعب ومشاكل في الذاكرة، ورغبة شديدة في النوم.

ولتأكيد المعلومات، قرر العلماء تصنيع جهاز خاص، لإنزاله إلى الموقع ، ليأخذ عينات التربة والماء.

وظهرت أولى أعراض النوم العميق، في القرية، منذ عام 2013، ما شكّل لهم الاضطراب الذي لا يُمكن تفسيره، ولهذا أُطلق عليه اسم “وباء النوم العميق”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية