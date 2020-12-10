وفاة “الرجل المستحيل”.. نبيل فاروق

أعلنت عائلة الكاتب الروائي المصري المعروف بكتاباته في الأدب البوليسي والخيال العلمي، نبيل فاروق، وفاته إثر إصابته بأزمة قلبية.

ونشرت ابنته، ريهام، عبر صفحتها على فيسبوك: “توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان، إثر أزمة قلبية.. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء والصالحين”.

ويعدّ نبيل فاروق، اسمًا لامعًا في عالم روايات الجيب، وخاصة لجيل الثمانينات والتسعينيات، وارتبطت برواياته بسلسلة “رجل المستحيل”، إضافة إلى سلسلة “ملف المستقبل” و”كوكتيل 2000″.

وولد الروائي نبيل فاروق، في 9 فبراير 1956، ودرس في كلية الطب بجامعة طنطا في 1980. ومن بعدها، أمضى سنواته الأولى بعد التخرج كطبيب مُتنقل، قبل أن يتوجه إلى العاصمة القاهرة ويستقر فيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية