منصة ألعاب Xbox السحابية سوف تتوفر على الايفون والايباد بداية عام 2021

أعلنت مايكروسوفت رسمياً أنها سوف توفر منصة العاب Xbox السحابية المعروفة باسم Xbox Game Pass Ultimate لنظام iOS على أجهزة الايفون والايباد بحلول مطلع عام 2021 المقبل.

كما هو متوقع، لن تكون منصة Xbox Game Pass Ultimate الخاصة بالألعاب السحابية متوفرة عبر تطبيق على متجر الآب ستور بل ستتوفر من خلال متصفح سفاري.

هذا بسبب أن ابل تمنع وجود منصات الألعاب السحابية على متجر الآب ستور وتود أن يتم مراجعة كل لعبة على حدى من قبل الفريق الخاص بها أولاً، وهي قيود تزعج أصحاب تلك المنصات.

من أجل تجنب الصدام مع ابل أو الخضوع لقواعد متجر الآب ستور، قررت مايكروسوفت توفير خدمة Xbox Game Pass Ultimate للألعاب السحابية عبر تطبيق ويب يعمل من خلال متصفح سفاري.

هذه الخطوة أيضاً أعلنت عنها من قبل جوجل إذ قالت أنها ستوفر خدمة الألعاب السحابية الخاصة بها Google Stadia أيضاً عبر تطبيق ويب للايفون والايباد، وأيضاً شركة نفيديا مع منصتها GeForce Now.

الألعاب السحابية – لمن لا يعلم – هو نوع من الألعاب لا تحتاج فيه إلى تنزيل اللعبة على جهازك بل هي موجودة على خوادم الشركة المقدمة للخدمة.

أيضاً مواصفات جهازك لا تهم لأن الألعاب تعتمد في تشغيلها على المواصفات العالية للخوادم، وبالتالي كل ما تحتاجه هو اشتراك بأحد تلك الخدمات واتصال إنترنت سريع وثابت للاستمتاع بعشرات الألعاب بأفضل أداء وتجربة لعب.

منصة مايكروسوفت للألعاب السحابية Xbox Game Pass Ultimate تضم أكثر من 100 لعبة حتى الآن ويتم إضافة ألعاب جديدة شهرياً، ويبلغ الاشتراك الشهري في الخدمة 14.99 دولاراً أمريكياً، ويمكن التحكم بالألعاب عبر أذرع التحكم او شاشة اللمس مباشرة.